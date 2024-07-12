قائد لواء البراء بن مالك، المصباح أبوزيد طلحة يعلن استشهاد قائد قطاع ولاية سنار قصي بشرى

يحتسب لواء البراء بن مالك عند الله تعالى الاخ القائد الشهيد بإذن الله ( قصي بشرى اسماعيل / قائد لواء البراء بن مالك بولاية سنار).

الذي استشهد بمنطقة مايرنو اليوم الخميس 11 يوليو2024م، والذي خلف الشهيد القائد أحمد العوض في قيادة محور سنار .. شهيدا يسلم الراية لشهيد.