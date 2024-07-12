سياسية
قائد لواء البراء بن مالك، المصباح أبوزيد طلحة يعلن استشهاد قائد قطاع ولاية سنار قصي بشرى
أعلن قائد لواء البراء بن مالك، المصباح أبوزيد طلحة، استشهاد قائد قطاع ولاية سنار، قصي بشرى في المعارك التي شهدتها الولاية صباح الخميس على مشارف مايرنو.
يحتسب لواء البراء بن مالك عند الله تعالى الاخ القائد الشهيد بإذن الله ( قصي بشرى اسماعيل / قائد لواء البراء بن مالك بولاية سنار).
الذي استشهد بمنطقة مايرنو اليوم الخميس 11 يوليو2024م، والذي خلف الشهيد القائد أحمد العوض في قيادة محور سنار .. شهيدا يسلم الراية لشهيد.
إنا لله وإنا إليه راجعون ،،، والله لا تبكيك أعيننا إن الدموع علي الفوارس عار ،، ودعناك الله ي اخوي
و أمان الله منا يا منايا
كلما اشتقت لميمون المحيا ذا البشائر
شرفي تجدينا مثلاً في الناس سائر
نقهر الموت حياة و مصائر
رصد وتحرير – “النيلين”
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة