وزير المالية يقدم محاضرة حول ألأوضاع الراهنة وآفاق إعادة الإعمار

على هامش مشاركة الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، في فعاليات الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني، التي اختتمت بعد ظهر الخميس الموافق 11 يوليو، نظمت سفارة السودان في طوكيو بالتعاون مع جامعة ميجي اليابانية العريقة محاضرة حول الأوضاع الراهنة وآفاق إعادة الإعمار في السودان. قدم المحاضرة معالي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بمشاركة أساتذة وخبراء متخصصين من الجامعة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، وبحضور عدد كبير من طلاب الجامعات اليابانية المختلفة.

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