لجنة أمن ولاية الخرطوم تقف على تقارير مكافحة الجريمة

عقدت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم اجتماعها اليوم برئاسة والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان، حيث استعرضت تقارير خطة تأمين الولاية ومكافحة الجريمة. خلال الاجتماع، تم استعراض موقف تنفيذ أمر الطوارئ الخاص بحظر التجوال وإغلاق المحال التجارية، وتم ضبط العديد من المخالفات التي تجاوزت زمن الحظر، وتم تقديم المخالفين لمحاكمات.

كما استعرض الاجتماع أداء لجنة حظر الدراجات النارية، حيث تمكنت اللجنة من حجز المئات من الدراجات المخالفة لقرار حظر الاستخدام.

كما تطرق الاجتماع إلى إنجازات الطوف المشترك للفترتين الصباحية والمسائية، حيث تم خلالها إزالة الظواهر السلبية وإبادة كميات من الخمور والمخدرات وفتح بلاغات ضد المتهمين.