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تجمع شباب سنار: استقرار الأوضاع نسبياً بمنطقة مايرنو وغرب سنار عقب صد الجيش هجوماً شنته الميليشيا
قال تجمع شباب سنار بأن هنالك استقرار للأوضاع نسبياً بمنطقة مايرنو وغرب سنار عقب صد الجيش هجوماً شنته الميليشيا.
وقال الناطق باسم القوات المسلحة نبيل عبد الله: قواتنا في محوري سنار والمناقل تمكنت من دحر عدة محاولات هجومية فاشلة شنتها مليشيا آل دقلو الإرهابية وكبدتها خسائر في الأفراد والمعدات.
الجزيرة – السودان
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