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تجمع شباب سنار: استقرار الأوضاع نسبياً بمنطقة مايرنو وغرب سنار عقب صد الجيش هجوماً شنته الميليشيا

2024/07/12
sinnarsudan
سنار
قال تجمع شباب سنار بأن هنالك استقرار للأوضاع نسبياً بمنطقة مايرنو وغرب سنار عقب صد الجيش هجوماً شنته الميليشيا.
وقال الناطق باسم القوات المسلحة نبيل عبد الله: قواتنا في محوري سنار والمناقل تمكنت من دحر عدة محاولات هجومية فاشلة شنتها مليشيا آل دقلو الإرهابية وكبدتها خسائر في الأفراد والمعدات.
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الجزيرة – السودان

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