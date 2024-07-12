البرهان من عطبرة: “المعركة نهايتها واحدة” ولا تفاوض مع المليشيا الإرهابية إلا بعد خروجها من الأعيان المدنية ومساكن المواطنين

جدد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أنه لا تفاوض مع المليشيا الإرهابية المتمردة ، وقال” لن نذهب إلى منبر جدة التفاوضي إلا بعد إنسحابها وخروجها من الأعيان المدنية ومساكن المواطنين في كل مدن السودان التي إستباحوها .

وأشاد البرهان لدى مخاطبته الخميس نفرة محليات الدامر و عطبرة وبربر بتلاحم قطاعات الشعب السوداني بكل اطيافه لإسناد القوات المسلحة.

وقال ” طالما هذا ديدننا سنتصر قريباً وسنسحق التمرد وأن ثقتنا بأن هذه المعركة ستنتهي بهزيمة المليشيا الإرهابية وحلفائها وأعوانها، لافتاً إلى معاناة الشعب السوداني جراء تداعيات التمرد ، وقال” المعركة نهايتها واحدة وهي سحق وتدمير المليشيا الإرهابية ، منوهاً لدور لجان المقاومة الشعبية والمستنفرين لدحر المليشيا الإرهابية المتمردة وإسنادها للقوات المسلحة.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة ” أن هذه المعركة هي معركة الشعب السوداني “وهي قضية شعب ، وأضاف ” وعدنا للسودانيين الذين شردوا ونزحوا ونهبت أموالهم وانتهكت أعراضهم سنقتص لهم وسنأخذ حقهم كاملاً من المليشيا الإرهابية وسنهزمها قريباً .

وعبر رئيس المجلس عن شكره وتقديره لأهل السودان كافة لمساندتهم وتبرعهم للقوات المسلحة ، منوهاً إلى نموذج التعايش السلمي الذي يتمتع به أهل السودان.

وأضاف القائد العام للقوات المسلحة، أنه أذا لم تخرج المليشيا من كل المناطق ولم تنسحب سنقاتلها حتي القضاء عليها ، مؤكداً أن انخراط الشعب السوداني في معركة الكرامة رسالة للمليشيا الإرهابية بأن الشعب السوداني لن يقبل ويسمح بتواجد المليشيا الإرهابية واعوانها في المشهد السودانى.

رصد وتحرير – “النيلين”