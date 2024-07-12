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البرهان من عطبرة: “المعركة نهايتها واحدة” ولا تفاوض مع المليشيا الإرهابية إلا بعد خروجها من الأعيان المدنية ومساكن المواطنين

2024/07/12
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البرهان
جدد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أنه لا تفاوض مع المليشيا الإرهابية المتمردة ، وقال” لن نذهب إلى منبر جدة التفاوضي إلا بعد إنسحابها وخروجها من الأعيان المدنية ومساكن المواطنين في كل مدن السودان التي إستباحوها .
وأشاد البرهان لدى مخاطبته الخميس نفرة محليات الدامر و عطبرة وبربر بتلاحم قطاعات الشعب السوداني بكل اطيافه لإسناد القوات المسلحة.
وقال ” طالما هذا ديدننا سنتصر قريباً وسنسحق التمرد وأن ثقتنا بأن هذه المعركة ستنتهي بهزيمة المليشيا الإرهابية وحلفائها وأعوانها، لافتاً إلى معاناة الشعب السوداني جراء تداعيات التمرد ، وقال” المعركة نهايتها واحدة وهي سحق وتدمير المليشيا الإرهابية ، منوهاً لدور لجان المقاومة الشعبية والمستنفرين لدحر المليشيا الإرهابية المتمردة وإسنادها للقوات المسلحة.
وأكد القائد العام للقوات المسلحة ” أن هذه المعركة هي معركة الشعب السوداني “وهي قضية شعب ، وأضاف ” وعدنا للسودانيين الذين شردوا ونزحوا ونهبت أموالهم وانتهكت أعراضهم سنقتص لهم وسنأخذ حقهم كاملاً من المليشيا الإرهابية وسنهزمها قريباً .
وعبر رئيس المجلس عن شكره وتقديره لأهل السودان كافة لمساندتهم وتبرعهم للقوات المسلحة ، منوهاً إلى نموذج التعايش السلمي الذي يتمتع به أهل السودان.
وأضاف القائد العام للقوات المسلحة، أنه أذا لم تخرج المليشيا من كل المناطق ولم تنسحب سنقاتلها حتي القضاء عليها ، مؤكداً أن انخراط الشعب السوداني في معركة الكرامة رسالة للمليشيا الإرهابية بأن الشعب السوداني لن يقبل ويسمح بتواجد المليشيا الإرهابية واعوانها في المشهد السودانى.

 

رصد وتحرير – “النيلين”

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