يوسف عزت: لا التجربة ولا القناعات تتيح لي العمل تحت قيادة عبد الرحيم دقلو

قال مستشار التمرد المقال من منصبه يوسف عزت بأنه لا التجربة ولا القناعات تتيح لي العمل تحت قيادة عبد الرحيم دقلو لأن العمل السياسي بالدعم السريع كان مرتبطاً بحميدتي.

وكتب في منشور طويل على صفحته في شبكات التواصل الاجتماعي:

1/ “منذ شهر أبريل الماضي بعد ورشة عقدت في يوغندا تمت هيكلة العمل المدني والسياسي ونقل مسؤولية إدارته للاخ عبد الرحيم دقلو تحت مسمى مجلس التنسيق المدني.. وبعد إجازة قائد الدعم السريع لذلك واصبح العمل جزءا من هياكل قوات الدعم السريع الرسمية طلبت اعفائي، فلا التجربة ولا القناعات تتيح لي بالعمل تحت قيادة عبد الرحيم لأن العمل السياسي كان مرتبطا بالأخ حميدتي”. 2/ “بما انتي شخص مدني وأعمل من موقع لا اخضع فيه للاوامر العسكرية أو جزءا من هياكل قوات الدعم السريع ولأسباب اخرى يأت ذكرها مستقبلا، طلبت اعفائي لأن تكليفي مرتبط بعلاقة شخصية قبل ان تكون اسرية ربطتتي بالاخ محمد حمدان دقلو (حميدتي) منذ أزمنة الطفولة”.

رصد وتحرير – “النيلين”