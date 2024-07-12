سياسية

الأمم المتحدة: طرفي الحرب في السودان وصلا إلى جنيف، لإجراء محادثات

2024/07/12
البرهان حميدتي
قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة، إن طرفي الحرب في السودان وصلا إلى جنيف، لإجراء محادثات بدأت الخميس بوساطة الأمم المتحدة بهدف “وقف محتمل لإطلاق نار في مناطق” من أجل تسهيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
ورداً على أسئلة من رويترز، قالت المتحدثة “المفاوضات تهدف إلى تحديد سبل تعزيز الإجراءات الإنسانية وحماية المدنيين من خلال وقف محتمل لإطلاق النار في مناطق بناء على طلب مجلس الأمن”.
وأضافت أنها “محادثات غير مباشرة” بما يعني أن من غير المقرر اجتماع الطرفين، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وجها لوجه للتفاوض ولكن سيكون ذلك عبر وسطاء.
450645754 498896359310279 8787458443142943365 n.jpg?stp=dst jpg p526x296& nc cat=106&ccb=1 7& nc sid=833d8c& nc eui2=AeFQg84Cfm9huxyTa4zHFlQqrIoWbfYICQ6sihZt9ggJDgHOhaJk3dvlihrkph eO4Caf putSOOtCDHzOgarqLZ& nc ohc=aN4T3ix8V IQ7kNvgHyqKYu& nc ht=scontent.fcai11 1
الشرق للأخبار

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/07/12