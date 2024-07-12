سياسية
الأمم المتحدة: طرفي الحرب في السودان وصلا إلى جنيف، لإجراء محادثات
قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة، إن طرفي الحرب في السودان وصلا إلى جنيف، لإجراء محادثات بدأت الخميس بوساطة الأمم المتحدة بهدف “وقف محتمل لإطلاق نار في مناطق” من أجل تسهيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
ورداً على أسئلة من رويترز، قالت المتحدثة “المفاوضات تهدف إلى تحديد سبل تعزيز الإجراءات الإنسانية وحماية المدنيين من خلال وقف محتمل لإطلاق النار في مناطق بناء على طلب مجلس الأمن”.
وأضافت أنها “محادثات غير مباشرة” بما يعني أن من غير المقرر اجتماع الطرفين، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وجها لوجه للتفاوض ولكن سيكون ذلك عبر وسطاء.
الشرق للأخبار
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