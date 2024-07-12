زيلينسكي يطالب دول الناتو برفع “كل القيود” على قصف الأراضي الروسية

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الخميس، دول حلف شمال الأطلسي برفع “كل القيود” على الضربات التي تستهدف الأراضي الروسية باستخدام الأسلحة الغربية، وذلك خلال قمة الحلف في واشنطن.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي: “إذا أردنا أن نفوز، وإذا أردنا أن ننتصر، وإذا أردنا إنقاذ بلادنا والدفاع عنها، علينا أن نرفع كل القيود”.

من جهته، حذر الكرملين من أن عزم الولايات المتحدة على نشر صواريخ بعيدة المدى بصورة دورية في ألمانيا سيؤدي إلى مواجهة بين روسيا والغرب على غرار ما كان عليه الوضع خلال “الحرب الباردة”.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للتلفزيون الرسمي: “نحن نسير في خطوات ثابتة نحو الحرب الباردة. كل سمات الحرب الباردة مع المواجهة المباشرة هي في صدد العودة”.

وكان البيت الأبيض قد أعلن يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة ستنشر أسلحة جديدة في ألمانيا اعتباراً من عام 2026.

يمثل هذا القرار عودة صواريخ كروز الأمريكية إلى ألمانيا بعد غياب 20 عاماً، وقد أثارت الخطوة انتقادات حتى بين أعضاء الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي ينتمي إليه المستشار الألماني أولاف شولتس.

ولا يملك الجيش الألماني صواريخ طويلة المدى تطلق من البر، بل فقط صواريخ كروز يمكن إطلاقها من الطائرات. لكن الإعلان أثار غضبا في ألمانيا، حيث أعاد نشر الصواريخ الأميركية ذكريات الحرب الباردة المؤلمة.

وتشمل الأسلحة التي ستنشرها الولايات المتحدة في ألمانيا صواريخ “اس ام-6” وصواريخ أرض جو بعيدة المدى ومتعدّدة الاستخدام وصواريخ توماهوك، إضافة إلى صواريخ فرط صوتية لا تزال قيد التطوير.

فرانس برس