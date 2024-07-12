الشورى يطالب بتحديد مقاعد لباقات حجاج الداخل وفق الأكثر طلباً

برئاسة الدكتور مشعل فهم السلمي، أقر مجلس الشورى أمس الأربعاء توصيات لجنة الخدمات بشأن التقرير السنوي الأخير لوزارة الحج والعمرة. وطالب المجلس الوزارة بالعمل مع الجهات ذات العلاقة للتوسع في إنشاء مراكز العناية بضيوف الرحمن في منافذ الوصول وتخصيص المواقع اللازمة لها، بالإضافة إلى التوسع في مؤشرات قياس رضا المعتمرين عن جميع الخدمات المقدمة لهم، بحيث يكون لكل خدمة مؤشر قياس مستقل. وقد تبنت اللجنة مضمون توصية إضافية ضمن هذه التوصية مقدمة من عضو المجلس الدكتور عبدالله الوقداني.

ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى دراسة تحديد المقاعد المخصصة لباقات حجاج الداخل وفقًا للباقات الأكثر طلبًا من خلال التسجيل المبكر في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل. كما حثها على بذل مزيد من الجهود في الرقابة على أعمال مكاتب شؤون الحج وتعاقداتها من خلال تنظيم محدّث يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف.

وأكد المجلس في قراره على الوزارة -وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تحليل بيانات مركز معلومات الحج والعمرة وتحديد أفضل السبل للاستفادة منها. كما دعا مجلس الشورى في ذات القرار الوزارة إلى العمل على نشر أبحاث ندوة الحج الكبرى إلكترونياً بعدد من اللغات على موقع الوزارة، وإتاحتها للباحثين والمهتمين، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور سليمان الفيفي، وقد تبنت اللجنة مضمونها. وطالب مجلس الشورى وزارة الرياضة التنسيق مع وزارة التعليم؛ لاستثمار ملاعب وصالات المدارس النموذجية لإقامة المسابقات والمنافسات الرياضية، والعمل على سرعة إنشاء الملاعب والصالات الرياضية ذات المواصفات العالمية؛ لتكون جاهزة لاستضافة دورات الألعاب والبطولات العالمية والقارية التي ستقام في المملكة، كما دعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع القطاع الخاص؛ لبناء فنادق ومعسكرات لإقامة الفرق والمنتخبات في المدن والملاعب التابعة للوزارة.

جريدة الرياض