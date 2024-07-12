“انا اتكلمت مع حميدتي قبل كده وأصلاً عنده رأي في الجيش ، وقال لي جيش شنو؟ مافي جيش” – شاهد الفيديو

أنا اتكلمت مع حميدتي قبل كده وأصلاً عنده رأي في الجيش ، وقال لي جيش شنو؟ مافي جيش.. وحميدتي قال هو مظلوم من اتفاقية جوبا للسلام والترتيبات الأمنية.
وفي مقابلة مع قناة الزرقاء قال أ.يحيى الحسين رئيس حزب البعث السوداني بأنه لا شيء يستفز رجل الجيش التقليدي مثل كلام حميدتي.
وتخوض القوات المسلحة السودانية حرباً مفروضة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، ويساند القوات المسلحة مجموعات كبيرة من المستنفرين وحركات الكفاح المسلح.
شاهد المقابلة:
رصد وتحرير – “النيلين”
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