“انا اتكلمت مع حميدتي قبل كده وأصلاً عنده رأي في الجيش ، وقال لي جيش شنو؟ مافي جيش” – شاهد الفيديو

أنا اتكلمت مع حميدتي قبل كده وأصلاً عنده رأي في الجيش ، وقال لي جيش شنو؟ مافي جيش.. وحميدتي قال هو مظلوم من اتفاقية جوبا للسلام والترتيبات الأمنية.

وفي مقابلة مع قناة الزرقاء قال أ.يحيى الحسين رئيس حزب البعث السوداني بأنه لا شيء يستفز رجل الجيش التقليدي مثل كلام حميدتي.