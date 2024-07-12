شاهد بالصورة.. الفنانة إيمان الشريف تخطف الأضواء بلقطة جديدة مع زوجها

تناقلت صفحات فنية مهتمة بأخبار النجوم والمشاهير وتنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, صورة حظيت بتفاعل كبير من قبل المتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهرت الصورة الفنانة السودانية الشهيرة إيمان الشريف, وهي جالسة بجانب زوجها.

جمهور الفنانة قام بمشاركة الصورة على نطاق واسع, وسط تعليقات متغزلة في إطلالة الفنانة وزوجها.

ويشير محرر موقع النيلين إلى أن إيهاب شيكو, زوج الفنانة إيمان الشريف, هو قائد الفرقة الموسيقية لها وهو عازف “أورغ” معروف وظل شريك أصيل للمطربة في كل نجاحاتها الفنية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين