شاهد بالصورة والفيديو.. على أنغام أغنية المصير.. زوج سوداني يحتفل مع زوجته داخل منزلهما بمرور 32 عاماً على زواجهما ومتابعون يصفون المقطع بالأجمل منذ عشرات السنين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو وصفه الجمهور والمتابعون بأنه أجمل مقطع تم تداوله منذ عشرات السنين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أقامت فتاة سودانية, إحتفالية مصغرة وجميلة لوالديها بمناسبة مرور 32 عاماً على زواجهما.

https://fb.watch/tgULUgiwvu/

واحتفل الزوج مع زوجته على أنغام أغنية الفنان إبراهيم عوض الشهيرة “المصير”, وسط أجواء رائعة وجميلة حظيت بإعجاب الجمهور والمتابعين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين