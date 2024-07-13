سياسية
شرطة مرور ولاية القضارف تستقبل المواطنين القادمين من ولاية سنار
نظمت شرطة مرور ولاية القضارف استقبالا للمواطنين القادمين من ولاية سنار والقرى المجاورة لها وتقديم الدعم اللازم لهم
العقيد شرطة عبدالغفار حسين مدير إدارة مرور ولاية القضارف اشرف علي استقبال المواطنين و تقديم الضيافة لهم.
مؤكدا ان الظروف التي يمر بها هؤلاء المواطنين خاصة وان من بينهم نساء واطفال وكبار سن تتطلب التعاون والتكاتف وفق الاعراف السودانية الاصيلة ، مبينا ان شرطة المرور بجانب عملها في تحقيق السلامة المرورية لشركاء الطريق تعمل ايضا في جوانب اخري انسانية لا تقل اهمية عن المشاركة في معركة الكرامة ضد المليشيا المتمردة ، مبينا ان ما تم من دعم للمواطنين القادمين بسبب الحرب يؤكد الدور الرائد لشرطة المرور تجاه الوطن والمواطن.
المكتب الصحفي للشرطة
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