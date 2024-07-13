شرطة مرور ولاية القضارف تستقبل المواطنين القادمين من ولاية سنار

العقيد شرطة عبدالغفار حسين مدير إدارة مرور ولاية القضارف اشرف علي استقبال المواطنين و تقديم الضيافة لهم.

مؤكدا ان الظروف التي يمر بها هؤلاء المواطنين خاصة وان من بينهم نساء واطفال وكبار سن تتطلب التعاون والتكاتف وفق الاعراف السودانية الاصيلة ، مبينا ان شرطة المرور بجانب عملها في تحقيق السلامة المرورية لشركاء الطريق تعمل ايضا في جوانب اخري انسانية لا تقل اهمية عن المشاركة في معركة الكرامة ضد المليشيا المتمردة ، مبينا ان ما تم من دعم للمواطنين القادمين بسبب الحرب يؤكد الدور الرائد لشرطة المرور تجاه الوطن والمواطن.

المكتب الصحفي للشرطة