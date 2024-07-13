في اليابان .. جبريل إبراهيم وزير المالية يلتقي رئيس شركة تويوتا

التقى الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، بالسيد إيشيرو كاشتاني، رئيس شركة تويوتا، في العاصمة اليابانية طوكيو. تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز استثمارات الشركة في السودان. حضر اللقاء من الجانب السوداني السيد علي محمد أحمد عثمان، القائم بأعمال سفارة السودان في طوكيو، ومن الجانب الياباني حضر كل من السيد كوهى أوكادا، نائب الرئيس التنفيذي لقسم العمليات، والسيد شينيتشيرو أوتسوكا، المدير التنفيذي لقسم العمليات في أفريقيا. وذلك يوم الجمعة 12 يوليو.

خلال اللقاء، قدّم الدكتور جبريل إبراهيم توضيحًا حول الوضع الإنساني في السودان في ظل الحرب الجارية، مشيدًا بدور شركة تويوتا في تقديم الدعم الإنساني للشعب السوداني. ناقش الجانبان أيضًا سبل مساهمة الشركة في مشاريع إعادة الإعمار من خلال توسيع استثماراتها لتشمل قطاعات الزراعة والتعدين والطاقة المتجددة وغيرها.