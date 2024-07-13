نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي وزير الطاقة والنفط المكلف

ناقش نائب رئيس مجلس السيادة، القائد مالك عقار، ووزير الطاقة محي الدين نعيم آخر المستجدات حول ضخ خام بترول دولة جنوب السودان، الذي وصل إلى محطة مسمار تمهيدًا لوصوله إلى المحطة الأخيرة ومنها إلى ميناء التصدير في بورتسودان.

ووعد النائب بالمتابعة الدقيقة لمراحل وصول الخام حتى ميناء التصدير. كما تناول اللقاء وضع كهرباء بورتسودان، وأعلن عن اكتمال الترتيبات لاستجلاب محول من نهر النيل خلال الأيام القادمة، إلى حين استجلاب محول آخر من خارج السودان.

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