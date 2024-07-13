جبريل يلتقي محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي

اجتمع الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية والاقتصاد الوطني، مع السيد هياشي نوبامتسو، محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي.

أكد الدكتور جبريل إبراهيم خلال الاجتماع مساعي حكومة السودان لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تسهيل الإجراءات واعتماد القوانين اللازمة، مشيرًا إلى ترحيب السودان بالاستثمارات اليابانية ومساهمة القطاع الخاص الياباني في مشاريع البنية التحتية ضمن جهود إعادة الإعمار في فترة ما بعد الحرب.

من جانبه، أعرب السيد هاياشي عن ترحيبه بتمويل الشركات اليابانية الراغبة في الاستثمار في السودان بعد استقرار الأوضاع هناك.