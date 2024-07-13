سياسية
المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: محادثات مع وفدي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جنيف السويسرية
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأنه يواصل المبعوث الشخصي للأمين العام للسودان رمطان لعمامرة وفريقه المناقشات التي يعقدها على حدة مع وفدي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جنيف السويسرية.
– المناقشات ستستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع بصيغ مختلفة وفي أماكن مختلفة والمهم هو أن نبقى على تواصل مع كلا الوفدين.
– ما ينشده لعمامرة هو أن يرتقي الوفدان السودانيان إلى مستوى التحدي وينخرطا في مناقشات بناءة من أجل تخفيف معاناة الشعب السوداني.
– نجدد دعوة الأمم المتحدة للأطراف إلى ضرورة وقف التصعيد والتقيد فورا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بهدف حماية المدنيين وتسهيل نقل المساعدات الإنسانية.
الجزيرة – السودان
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