قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف بأننا ندعو بشكل عاجل إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق للوصول إلى ⁧‫الأطفال‬⁩ المحتاجين.

– الحرب المستمرة تترك عدداً لا يحصى من النساء والأطفال دون إمكانية الحصول على الطعام المغذي ومياه الشرب الآمنة.

وقال خبير الأمم المتحدة المعني بحالة الحقوق بالسودان رضوان نويصر: تعرض المدنيين في السودان لمستويات غير مسبوقة من العنف والمعاناة منذ بداية النزاع.

كيف فاقمت الحرب الوضع الاقتصادي في السودان ؟

الجزيرة – السودان