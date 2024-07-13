سياسية
كيف فاقمت الحرب الوضع الاقتصادي في السودان؟
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف بأننا ندعو بشكل عاجل إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق للوصول إلى الأطفال المحتاجين.
– الحرب المستمرة تترك عدداً لا يحصى من النساء والأطفال دون إمكانية الحصول على الطعام المغذي ومياه الشرب الآمنة.
وقال خبير الأمم المتحدة المعني بحالة الحقوق بالسودان رضوان نويصر: تعرض المدنيين في السودان لمستويات غير مسبوقة من العنف والمعاناة منذ بداية النزاع.
كيف فاقمت الحرب الوضع الاقتصادي في السودان؟
الجزيرة – السودان
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