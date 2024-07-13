سياسية

طلال إبراهيم محمدين: خلال هذه الأيام يتبلور شيء ما في المشهد السياسي السوداني

2024/07/13
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حركة العدل والمساواة
قال القيادي بحركة العدل والمساواة السودانية طلال إبراهيم محمدين بأنه خلال هذه الأيام يتبلور شيء ما في المشهد السياسي السوداني، وبالأمس رأينا إعفاء المليشي عزت الماهري من مهامه، والصرع في أوجه بين الأغلبية الغالبة من الشعب السوداني المفروض عليه الحرب والمليشيا.
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الجزيرة – السودان

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