سياسية

غرفة طوارئ الدندر: قامت المليشيا بطرد جميع سكان قرية دمبس شرق الدندر وإخلاء القرية

2024/07/13
الدندر4
قالت غرفة طوارئ الدندر بأن المليشيا قامت بطرد جميع سكان قرية دمبس شرق الدندر وإخلاء القرية و تدمير مستشفى أبو هشيم وجميع ما فيه بغرب الدندر على يد مليشيا الدعم السريع.
– نجدد الدعوة للقوات المسلحة للقيام بواجبها الوطني والأخلاقي في حماية المواطنين في كل أنحاء البلاد.
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الجزيرة – السودان

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