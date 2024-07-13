غرفة طوارئ الدندر: قامت المليشيا بطرد جميع سكان قرية دمبس شرق الدندر وإخلاء القرية

قالت غرفة طوارئ الدندر بأن المليشيا قامت بطرد جميع سكان قرية دمبس شرق الدندر وإخلاء القرية و تدمير مستشفى أبو هشيم وجميع ما فيه بغرب الدندر على يد مليشيا الدعم السريع.