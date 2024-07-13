سياسية
غرفة طوارئ الدندر: قامت المليشيا بطرد جميع سكان قرية دمبس شرق الدندر وإخلاء القرية
قالت غرفة طوارئ الدندر بأن المليشيا قامت بطرد جميع سكان قرية دمبس شرق الدندر وإخلاء القرية و تدمير مستشفى أبو هشيم وجميع ما فيه بغرب الدندر على يد مليشيا الدعم السريع.
– نجدد الدعوة للقوات المسلحة للقيام بواجبها الوطني والأخلاقي في حماية المواطنين في كل أنحاء البلاد.
الجزيرة – السودان
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