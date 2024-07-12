والي الخرطوم يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الادارسة بالموردة

أدى والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، صلاة الجمعة في مسجد الإدريسي بالموردة، بعد أن تم تطهير المسجد وتنظيفه من دنس المتمردين.

حضر الصلاة مدير عام وزارة الصحة، الدكتور محمود القائم، وعدد من رموز حي الموردة الذين لم يغادروا المنطقة والذين عادوا مؤخرًا. تناول خطيب وإمام المسجد، الشيخ عبدالفتاح ناصر بلال، في خطبته أهمية وفضل التكافل والتراحم في ظل الحرب التي دمرت البنى التحتية ونهبت المليشيا ممتلكات المواطنين وشردتهم وانتهكت الأعراض. دعا الشيخ إلى التمسك بقيم الدين الحنيف التي تدعو إلى إصلاح ذات البين ونبذ الجهوية والعقائدية، سائلاً المولى أن ينعم على البلاد والعباد بالأمن والأمان وتجاوز كل الأزمات التي أعاقت تقدم البلاد.

وفي السياق، قام والي الخرطوم بزيارة التكية الملحقة بالمسجد، التي توفر الطعام للأسر في الحي والأحياء المجاورة. كما تفقد الوالي مسجد حي الهاشماب التاريخي، الذي يعتبر من المساجد القديمة، حيث نهبت محتوياته وتحول إلى مسكن.