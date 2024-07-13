الصحة: تدشين أجهزة لدعم النظام الصحي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

دشنت وزارة الصحة الاتحادية معدات ومعينات عمل الطوارئ الصحية للولايات، مقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، للولايات الست. تشمل هذه المعدات أجهزة تنفس صناعي، أجهزة اتصال، اسطوانات أكسجين، أجهزة فيديو كونفرنس، لابتوبات، وأجهزة اتصال عبر الإنترنت الفضائي. تم التدشين بحضور وزير الصحة الاتحادي المكلف، د. هيثم محمد إبراهيم، والمدير التنفيذي للصندوق القومي للإمدادات الطبية، وعدد من قيادات الوزارة، بالإضافة إلى عدد من المدراء العاملين ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالسودان.

وقال د. هيثم محمد إبراهيم، لدى تدشينه توزيع معدات ومعينات عمل غرف الطوارئ للولايات الست بالصندوق القومي للإمدادات الطبية ببورتسودان، اليوم الخميس، إن الأجهزة المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الدعم العالمي (Global Fund)، والتي تشمل أجهزة الترصد الصحي للأوبئة وغرف العناية المركزة والحالات الحرجة واسطوانات الأكسجين، ستساهم في دعم النظام الصحي في الولايات الست. وأشاد بالدعم المقدم من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ووصف الوزير ماقدمه برنامج الدعم العالمي بأنه دعم مقدر سيسهم في تقوية النظام الصحي، لافتاً إلى أن هذه الأجهزة سيتم توزيعها على الاتيام الطبية في تلك الولايات .

من جانبه قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي د. لوكا ويندر، أن المعينات المقدمة تشمل ست أجهزة فيديو كونفيرس وشاشات ذكية و31لابتوب و92كمبيوتر محمول “لابتوب” ، وست طابعات كمببوتر و1210تلفون محمول وأجهزة اتصالات موصلة بالإنترنت الاسلكي، كما سيم تسليم عدد 448‪0اسطوانة أكسجين وصلت اليوم، بالإضافة إلى 70جهاز تنفس صناعي لغرف العناية المركزة

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