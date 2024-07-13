المدرسة الإلكترونية .. عدوي يستقبل الأمين العام لجهاز شؤون السودانيين بالخارج

استقبل الفريق أول ركن / عماد الدين مصطفى عدوي سفير جمهورية السودان بجمهورية مصر العربية بمكتبه د. عبدالرحمن سيدأحمد زين العابدين الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانين بالخارج وتناول اللقاء القضايا التي تهم الوجود السوداني خارج السودان خاصة في جمهورية مصر .

كما تطرق اللقاء الى قضية التعليم بإعتبارها من أهم القضايا التي تهم أولياء الأمور الذين وصلوا الى مصر مؤخرا بعد إندلاع حرب تمرد مليشيا الدعم السريع على الدولة والقوات المسلحة السودانية ، حيث قدم الأمين العام شرحا للسيد السفير عن رؤية الجهاز والحلول التي قام بها مشيرا الي أن جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج حصل علي موافقة وتصديق من وزارة التربية والتعليم بالسودان لفتح مدرسة الكترونية والتي تعتبر المدرسة الوحيدة التي حصلت علي تصديق الوزارة للتدريس عبر المنصة التعليمية المتطورة . وأشاد السيد السفير بجهد جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج لا سيما مبادرته بالمدرسة الإلكترونية منوها الي ضرورة مراعاة ظروف المقيمين بجمهورية مصر ومنحهم تخفيضا يراعي وضعهم المادي.

ووعد الأمين العام السفير بمراعاة ذلك وعمل اللازم لتخفيض الرسوم الدراسية .