بزشكيان: مستعدون للحوار مع أوروبا.. وعلى أميركا إدراك أن إيران لا تستجيب للضغوط

أبدى الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، استعداده للدخول في “حوار بناء” مع الدول الأوروبية، في رسالة نُشرت في صحيفة محلية، السبت. وكتب في صحيفة “طهران تايمز”، “أتطلع للدخول في حوار بناء مع الدول الأوروبية، لوضع علاقاتنا على المسار الصحيح”، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تدرك أن إيران “لن ترضخ للضغوط”. كما سلط في رسالته أيضا الضوء على صداقة بلاده مع الصين وروسيا.

وأكد بزشكيان أن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، مضيفاً أن طهران ستوسع علاقاتها مع جيرانها وتتعامل مع أوروبا.

وقال بزشكيان في رسالته التي حملت عنوان “رسالتي إلى العالم الجديد” ونشرت في صحيفة “طهران تايمز” اليومية إن “الولايات المتحدة.. عليها أن تدرك الواقع وتفهمه مرة واحدة وإلى الأبد وهو أن إيران لا تستجيب للضغوط ولن تستجيب لها، وأن عقيدة الدفاع الإيرانية لا تتضمن أسلحة نووية”.

وتعهد بزشكيان، جراح القلب البالغ من العمر 69 عاماً، بتعزيز سياسة خارجية عملية، وتخفيف حدة التوتر بشأن المفاوضات المتوقفة الآن مع القوى الكبرى لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 وتحسين آفاق التعددية السياسية.

لكن الكثير من الإيرانيين يشككون في قدرته على الوفاء بوعود حملته الانتخابية، نظراً لأن المرشد علي خامنئي، وليس الرئيس، هو من يملك السلطة العليا في إيران.

وقال بزشكيان “لقد وقفت الصين وروسيا إلى جانبنا باستمرار خلال الأوقات الصعبة. ونحن نقدر هذه الصداقة بشدة”.

وأضاف أن “روسيا حليف استراتيجي وجار مهم لإيران وستظل إدارتي ملتزمة بتوسيع وتعزيز تعاوننا”، مشيراً إلى أن طهران ستدعم بقوة المبادرات الرامية إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا.

وتابع “لقد منحني الشعب الإيراني تفويضاً قوياً لمتابعة المشاركة البناءة بقوة على الساحة الدولية مع الإصرار على حقوقنا وكرامتنا ودورنا المستحق في المنطقة والعالم”.

وقال “أوجه دعوة مفتوحة لكل الراغبين في الانضمام إلينا في هذا المسعى التاريخي”.

العربية نت