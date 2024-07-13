العنوان الأعرض للمعضل التاريخي والمأزق الآني للأمة السودانية هو (أزمة العقل السوداني) الذي لم يستطع أن يتجاوز الحالة التي تصفها سرديات (ود ضيف الله) في طبقاته؛ غياب تام للقدرة على التفكير المنطقي المتسق، وعجز عن الفعل الواقعي، وجنوح نحو الخرافة وخوارق المعجزات، وتقديس للفرد يتخطى رجل الدين صاحب الكرامات والمكاشفات والفيوضات والحضرات الكفاحية إلى السياسي ذي الكسوب (الكفاحية)، في إطار الاستعداد المسبق للتماهي اللاحق مع خزعبلات الحقبة الناصرية والمد الثوري الاشتراكي، حيث يبرز الزعيم المطلق الذي تتمحور حوله كل الأمة ليحقق لها كل آمالها، ويعافي كل آلامها ويلقي بأعدائها في البحر أو قاع الجحيم بمجرد إطلالته الكاريزمية وبسمته الساحرة ونظرته الخارقة.

مزيج من اليأس والغثيان والغليان يتملك الواحد منا وهو يتنقَّل في هذا الأسفير بالغ البؤس بين منشورات تصطنع من (البرهان) بطلا قوميا أسطورياً ومخلصاً أكبر لشعبه، وأخرى تمنح الهالك (حميدتي) صفة الزعيم المؤسس، بينما تسبح أخرى بحمد (كرتي) وتتدروش في ذكره، وأما ثالثة الأثافي وعاشرة المصائب بعد اللانهاية، وتتويج رواية (مهلك أمة) أن يظل مثل (حمدوك)، نعم تخيلوا مثل حمدوك، أهزوجةً لا تبلى على الدهر وتبلينا!!!!

Zuhair Abdulfattah Babiker