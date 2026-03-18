توزيع أكثر من مليون مصحف في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان

كثّفت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها في توفير المصاحف لقاصدي الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك، إذ بلغ عدد المصاحف المتاحة في أروقة المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من مليون مصحف؛ بهدف تمكين المصلين والمعتمرين من تلاوة القرآن الكريم في أجواء إيمانية تسودها الطمأنينة والخشوع.

وأفادت الهيئة أن المصاحف المتوفرة هي من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وجرى توزيعها بعناية في مختلف المواقع داخل الحرمين الشريفين، بما يسهل وصول المصلين إليها في أماكن الصلاة، إلى جانب المحافظة على تنظيمها وترتيبها بشكل مستمر من خلال فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة.

وأكّدت الهيئة أن هذه الجهود تأتي ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي تُقدَّم لضيوف الرحمن خلال شهر رمضان، بهدف تهيئة بيئة تعبُّدية تعين القاصدين على قراءة القرآن الكريم وتدبر آياته، خاصة مع ما يشهده الحرمان الشريفان من كثافة في أعداد المعتمرين والمصلين خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل.

وعدت الهيئة توفير المصاحف من الخدمات الأساسية التي تحرص عليها القيادة الرشيدة – أيدها الله -، لخدمة كتاب الله وتيسير قراءته لقاصدي الحرمين الشريفين، مبينةً أن الفرق المختصة تعمل بشكل مستمر على متابعة توزيع المصاحف وتنظيمها واستبدال ما يلزم منها؛ بما يضمن بقاءها في متناول المصلين والمعتمرين على الدوام.

وتعكس هذه الجهود العناية الكبيرة التي توليها المملكة بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وحرصها على توفير كل ما يعين ضيوف الرحمن على أداء عباداتهم في أجواء يسودها الأمن والسكينة والروحانية.

