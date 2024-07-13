اعتقال الصحفي عبد الماجد عبد الحميد
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من الإتحاد العام للصحفيين السودانيين
إستدعت السلطات الأمنية بولاية القضارف يوم الخميس ١١ يوليو ٢٠٢٤ م ، الأخ الأستاذ عبد الماجد عبد الحميد عضو المكتب التنفيذي والمجلس الأربعيني للإتحاد العام للصحفيين السودانيين ، ثم تم إعتقاله ولم تبد السلطات حتي اللحظة أي أسباب أو معلومات حول إعتقاله والظروف المحيطة به .
والإتحاد يدين بشدة عملية الإعتقال ويطالب بالإطلاق الفوري للأستاذ عبد الماجد عبد الحميد ، المشهود له بمواقفه الوطنية ودفاعه القوي عن سلامة وإستقرار البلاد ومحاربة التمرد الغاشم .
سيتابع الإتحاد قضية الأستاذ عبد الماجد ، ويدعو إلى ضرورة رعاية حرية الصحافة وحماية الصحفيين في البلاد .
المكتب التنفيذي
السبت ١٣ يوليو ٢٠٢٤م
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