بيان من الإتحاد العام للصحفيين السودانيين حول اعتقال الصحفي عبدالماجد عبد الحميد

إستدعت السلطات الأمنية بولاية القضارف يوم الخميس ١١ يوليو ٢٠٢٤ م ، الأخ الأستاذ عبد الماجد عبد الحميد عضو المكتب التنفيذي والمجلس الأربعيني للإتحاد العام للصحفيين السودانيين ، ثم تم إعتقاله ولم تبد السلطات حتي اللحظة أي أسباب أو معلومات حول إعتقاله والظروف المحيطة به .

والإتحاد يدين بشدة عملية الإعتقال ويطالب بالإطلاق الفوري للأستاذ عبد الماجد عبد الحميد ، المشهود له بمواقفه الوطنية ودفاعه القوي عن سلامة وإستقرار البلاد ومحاربة التمرد الغاشم .

سيتابع الإتحاد قضية الأستاذ عبد الماجد ، ويدعو إلى ضرورة رعاية حرية الصحافة وحماية الصحفيين في البلاد .

المكتب التنفيذي

السبت ١٣ يوليو ٢٠٢٤م