شاهد بالفيديو.. حسناء سودانية تقلد الناشط الشهير “الإنصرافي” بطريقة كوميدية تثر ضحكات المتابعين

أثارت فتاة سودانية ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو قامت بنشره وتم تداوله على نطاق واسع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قامت الفتاة بتقليد طريقة حديث الناشط الشهير والمعروف “الإنصرافي”.

وكان الناشط البارز قد دافع خلال حديثه عن الجيش, بسبب هجوم بعض المواطنين عليه وتحميل القوات المسلحة مسؤولية عدم احترام أهاليهم بالولايات لهم بعد أن جاءوا إليهم نازحين بسبب الحرب.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين