الحكومة السودانية: لا نرى داعياً لإنشاء منبر جديد للوساطة وسنظل متمسكين بمنبر جدة وتعهداته وضرورة تنفيذها

قالت الحكومة السودانية بأنه يترأس الوفد الفني للخبراء الممثل لحكومة السودان سلوى آدم بنية ومفوض العون الإنساني وممثلين للوزارات والجهات ذات الصلة بالعمل الإنساني.
– لا نرى داعياً لإنشاء منبر جديد للوساطة وسنظل متمسكين بمنبر جدة وتعهداته وضرورة تنفيذها.
– الحكومة لن تقبل التعامل مع أي جسم بديل أو موازٍ بشأن الإغاثة الإنسانية خلافاً للكيان الحكومي المختص بذلك
– ملتزمون بالتعاون الإيجابي مع الأمم المتحدة لتخفيف المعاناة عن شعبنا والتوصل إلى رؤية مشتركة بشأن توصيل الإغاثة للمحتاجين.
– حريصون على توصيل المساعدات الإنسانية إلى المواطنين السودانيين في المناطق التي تتواجد بها ميليشيا الدعم السريع
– نجدد دعوتنا لكافة الأطراف المحلية والإقليمية والدولية للعمل معاً من أجل تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
الجزيرة – السودان
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