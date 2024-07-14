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الحكومة السودانية: لا نرى داعياً لإنشاء منبر جديد للوساطة وسنظل متمسكين بمنبر جدة وتعهداته وضرورة تنفيذها

2024/07/14
علم السودان
السودان
قالت الحكومة السودانية بأنه يترأس الوفد الفني للخبراء الممثل لحكومة السودان سلوى آدم بنية ومفوض العون الإنساني وممثلين للوزارات والجهات ذات الصلة بالعمل الإنساني.
– لا نرى داعياً لإنشاء منبر جديد للوساطة وسنظل متمسكين بمنبر جدة وتعهداته وضرورة تنفيذها.
– الحكومة لن تقبل التعامل مع أي جسم بديل أو موازٍ بشأن الإغاثة الإنسانية خلافاً للكيان الحكومي المختص بذلك
– ملتزمون بالتعاون الإيجابي مع الأمم المتحدة لتخفيف المعاناة عن شعبنا والتوصل إلى رؤية مشتركة بشأن توصيل الإغاثة للمحتاجين.
– حريصون على توصيل المساعدات الإنسانية إلى المواطنين السودانيين في المناطق التي تتواجد بها ميليشيا الدعم السريع
– نجدد دعوتنا لكافة الأطراف المحلية والإقليمية والدولية للعمل معاً من أجل تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
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الجزيرة – السودان

 

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