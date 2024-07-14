سياسية

مجلس الأمن الدولي: نرحب بعقد المبعوث الشخصي للأمين العام رمطان لعمامرة محادثات غير مباشرة في جنيف بين القوات المسلحة والدعم السريع

2024/07/14
مجلس الامن
قال مجلس الأمن الدولي بأنه يرحب بعقد المبعوث الشخصي للأمين العام رمطان لعمامرة محادثات غير مباشرة في جنيف بين القوات المسلحة والدعم السريع وندعو جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى دعم جهود الوساطة من أجل السلام المستدام بدلاً من التدخل الخارجي الذي يثير الصراع.
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الجزيرة – السودان

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