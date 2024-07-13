شاهد بالفيديو.. من 1 إلى 10.. المذيعة نورهان نجيب ترتب الأكلات السودانية المفضلة لديها

شاركت المذيعة السودانية المعروفة نورهان نجيب, في “الترند” المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بين النجوم هذه الأيام.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قامت نجمة قناة النيل الأزرق بترتيب الأكلات السودانية المحببة لديها من 1 إلى 10.

وتصدرت اللحمة السودانية قائمة إختيارات نورهان نجيب, وجاءت (سلطة الدكوة) في المرتبة الثانية, وكشفت المذيعة عن عدم حبها للفول, الذي جاء في آخر اختياراتها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين