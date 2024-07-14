حمدين: المليشيا المتمردة تجاوزت ممارساتها الجماعات الإرهابية

أن مافعلته مليشيا الدعم السريع في ولاية سنار في مديتني سنجة والدندر ومن قبل في مدني ومدن العاصمة وكردفان ودارفور يؤكد بجلاء بأن هذه المليشيا شر مستطير وسرطان تدمير وخراب للدولة السودانية وصناعة الفوضي فيها ، وليس لها هدف نبيل سوي القتل والنهب والسلب والإذلال والافقار الممنهج للشعب السوداني بالاستيلاء علي ممتلكاته وترويعه وتشريده من دياره الآمنة وهو أسلوب تتفوق به علي كافة الجماعات الإرهابية في العالم.

ومن المستحيل ان يتعايش المجتمع مع هذا الإرهاب والسرطان الخبيث فلابد من استئصاله حتي يتعافي الجسد السوداني.

الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية