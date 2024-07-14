الشرطة المجتمعية ولاية الخرطوم تفتتح المركز المجتمعي بالحارة السادسة محلية كرري

في اطار الجهود التي تقوم بها الشرطة المجتمعية ولاية الخرطوم في ضبط الجريمة وايجاد شراكة مجتمعية بين الشرطة والمجتمع بحانب تامين الارواح والممتلكات وتحقيق الأمن والاستقرار.

افتتح صباح السبت المقدم شرطة عبدالمحمود حمد عبدالقادر مدير الشرطة المجتمعية ولاية الخرطوم المركز المجتمعي بالحارة السادسة بمحلية كرري والذي يعد المركز رقم (١٣)الذي تم افتتاحه على مستوى محلية كرري ورقم (١٩) على مستوى ولاية الخرطوم بحضور رموز واعيان الحي واللواء شرطة (م) ايمن حامد سليمان والدكتور محمد مساعد

من جانبه الدكتور محمد مساعد أكد. اهمية المركز في تقديم الخدمات الأمنية والمجتمعية بالحي مؤكدا استعداد شباب المنطقة للعمل بالمركز والنهوض به لتوفير الامن المجتمعى كاشفا بأن هنالك عددا مقدرا من المستنفرين مستعدين للعمل مع قوات الشرطة.

المقدم شرطة عبدالمحمود حمد أكد اهمية الدور المجتمعي للمركز في مكافحة الجريمة ونشر الوعي والاهتمام بالشرائح الضعيفة داخل المجتمع ووعد بتذليل كافة الصعاب التي تواجههم كما وعد بافتتاح المزيد من المراكز في مقبل الايام على مستوى محليةام درمان معلنا بأن هنالك عدد (٦) مراكز داخل امدرمان سوف يتم افتتاحها فى القريب العاجل.

المكتب الصحفي لشرطة السودان