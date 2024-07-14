سياسية
مشاد: الهجوم المتكرر على الأعيان المدنية من قبل قوات الدعم السريع تسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية
قالت منظمة شباب من أجل دارفور “مشاد” بأن الهجوم المتكرر على الأعيان المدنية من قبل قوات الدعم السريع تسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل مريع في مناطق سيطرتها ما يتطلب العمل الفوري لفتح مسارات آمنة تمكن من وصول الإغاثات للمتضررين وإنقاذ حياتهم من الجوع والمرض.
الجزيرة – السودان
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