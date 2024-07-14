بن شمباس: لا يوجد حل عسكري للأزمة السودانية

قال رئيس الآلية الإفريقية رفيعة لمستوى لحل الأزمة السودانية محمد بن شمباس للجزيرة مباشر بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السودانية ويجب تشجيع الأطراف المتصارعة على الحوار.

– نحاول تكثيف المساعي من أجل حل الأزمة السودانية ووقف إطلاق النار .. ⁠هناك مليون سوداني يعيشون في أوضاع متردية ومهددون بالمجاعة الكاملة.

الجزيرة – السودان