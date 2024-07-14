سياسية

بن شمباس: لا يوجد حل عسكري للأزمة السودانية

2024/07/14
البرهان حميدتي
قال رئيس الآلية الإفريقية رفيعة لمستوى لحل الأزمة السودانية محمد بن شمباس للجزيرة مباشر بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السودانية ويجب تشجيع الأطراف المتصارعة على الحوار.
– نحاول تكثيف المساعي من أجل حل الأزمة السودانية ووقف إطلاق النار .. ⁠هناك مليون سوداني يعيشون في أوضاع متردية ومهددون بالمجاعة الكاملة.
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الجزيرة – السودان

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