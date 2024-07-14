زيلينسكي يعلق على تقديم بايدن له باسم بوتين

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن خطأ نظيره الأميركي جو بايدن في مناداته بالرئيس بوتين كان زلة يمكن تجاوزها بالنظر إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الولايات المتحدة لأوكرانيا.

خلال قمة لحلف شمال الأطلسي في واشنطن يوم الخميس، أشار بايدن عن طريق الخطأ إلى زيلينسكي باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أن يصحح خطأه بعد ثانيتين.

وفي تصريح للصحفيين في مطار شانون بأيرلندا، حيث كان يجتمع مع رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس، قال زيلينسكي: “إنها زلة. أعتقد أن الولايات المتحدة قدمت الكثير من الدعم للأوكرانيين. يمكننا أن نغفر بعض الأخطاء، أعتقد ذلك”.

وكان بايدن (81 عاماً) قد قال للحاضرين في القمة: “والآن، أترك الكلام لرئيس أوكرانيا الذي يتمتع بقدر كبير من الشجاعة والتصميم. سيداتي، سادتي، إليكم الرئيس بوتين”. لكنه سرعان ما صحح نفسه قائلاً: “تركيزي منصب بشدة على هزيمة الرئيس بوتين”.

يواجه بايدن موجات متواصلة من الدعوات بين الديمقراطيين للتخلي عن ترشحه لعام 2024 منذ المناظرة في 27 يونيو التي فقد خلالها تسلسل أفكاره وبدا متعبًا.

ويعتبر بايدن نفسه “الشخص الأكثر تأهيلا للترشح للرئاسة”، رافضا مطالبته بالتنحي قبل الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر.

فرانس برس