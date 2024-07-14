عددُ سكان العالم سيبلغ ذروته في ثمانينات القرن الـ21

كشف تقرير أممي جديد أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى ذروته في منتصف ثمانينيات القرن الحادي والعشرين، حيث سينمو من 8.2 مليار نسمة في عام 2024 إلى نحو 10.3 مليار نسمة، ثم يتراجع إلى نحو 10.2 مليار نسمة بحلول نهاية القرن.

وأشار التقرير إلى أن واحدًا من كل أربعة أشخاص يعيشون في بلدان وصل عدد سكانها إلى الذروة بالفعل. وأوضح تقرير التوقعات السكانية في العالم لعام 2024 الصادر عن إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية أنه من المتوقع أن يكون عدد سكان العالم في عام 2100 أقل بنسبة 6% – أو أقل بنحو 700 مليون نسمة – مما كان متوقعًا قبل عقد من الزمن.

قال لي جون هوا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إن المشهد الديموغرافي تطور بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مضيفًا: “في بعض البلدان، أصبح معدل المواليد أقل مما كان متوقعًا في السابق، كما نشهد أيضًا انخفاضات أسرع قليلاً في بعض المناطق ذات الخصوبة العالية”.

وأكد أن الذروة السكانية المبكرة والمنخفضة هي علامة إيجابية، مما قد يعني انخفاض الضغوط البيئية الناجمة عن التأثيرات البشرية بسبب انخفاض الاستهلاك الكلي.

وأفاد التقرير بأن الذروة المبكرة ترجع لعدة عوامل بما فيها انخفاض مستويات الخصوبة في بعض أكبر دول العالم، وخاصة الصين، مضيفا أنه على مستوى العالم، بات النساء ينجبن طفلا أقل في المتوسط عما كان عليه الحال في عام 1990.

وأظهر التقرير أنه في عام 2024، بلغ حجم السكان ذروته في 63 دولة ومنطقة، بما في ذلك الصين وألمانيا واليابان والاتحاد الروسي، ومن المتوقع أن ينخفض إجمالي عدد سكان هذه المجموعة من البلدان بنسبة 14 في المائة على مدى السنوات الثلاثين المقبلة.

ونبه التقرير إلى أن حالات الحمل المبكر لا تزال تشكل تحديا، وخاصة في البلدان ذات الدخل المنخفض. ففي عام 2024، ولد 4.7 مليون مولود، أو حوالي 3.5 في المائة من إجمالي عدد المواليد في جميع أنحاء العالم، لأمهات دون سن 18 عاما. وأشار إلى أنه من بين هؤلاء، وُلد حوالي 340 ألف مولود لأطفال دون سن 15 عاما، مع عواقب وخيمة على صحة ورفاه الأمهات الشابات وأطفالهن.

وأضاف أنه على مدى العقود الثلاثة الماضية، انخفضت معدلات الوفيات وزاد متوسط العمر المتوقع بشكل كبير في العالم.

وبحلول أواخر سبعينيات القرن الحادي والعشرين، من المتوقع أن يتجاوز عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر عدد الأطفال (أقل من 18 عاما)، في حين من المتوقع أن يكون عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما أو أكثر أعلى من عدد الرضع (أقل من عام واحد) بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحادي والعشرين، وفقا للتقرير.

وأشار إلى أنه حتى في البلدان التي لا تزال تنمو بسرعة ولديها سكان شباب نسبيًّا، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر على مدى السنوات الثلاثين القادمة.

جريدة عمان