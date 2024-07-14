السيسي يؤكد رفض مصر استخدام معبر رفح لإحكام الحصار على غزة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض بلاده لاستخدام معبر رفح البري، الذي يربط قطاع غزة بالأراضي المصرية، كأداة لإحكام الحصار على الشعب الفلسطيني، وفق ما ذكره المتحدث باسم الرئاسة أحمد فهمي. وذكر المتحدث، في بيان نشره على صفحة الرئاسة بموقع “فيس بوك”، أن السيسي شدد في كلمته بعد مباحثاته مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، على رفض مصر لاستخدام معبر رفح كوسيلة لتشديد الحصار على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال السيسي إن الموقف المصري من الحرب على غزة يؤكد على حتمية تحقيق وقف إطلاق نار فوري وشامل في أقرب وقت ممكن. كما أكد مجددًا رفض مصر القاطع للتهجير بكافة صوره ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة وقف استهداف المدنيين وعنف المستوطنين.

تناولت المباحثات تبادل الرؤى بشأن مختلف القضايا الدولية والإقليمية المطروحة، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية، حيث أكد الجانبان المصري والصربي على ضرورة تحقيق السلام في أقرب وقت ممكن. كما تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في السودان وليبيا.

وعلى صعيد آخر، اتفق السيسي وفوتشيتش على أهمية الالتزام بتعزيز العلاقات طويلة الأمد في جميع المجالات.

صحيفة الاتحاد