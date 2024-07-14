بعد محاولة الاغتيال.. بايدن يتحدث إلى ترامب ويقطع إجازته

سيعود الرئيس الأميركي جو بايدن إلى واشنطن في ساعة متأخرة السبت بالتوقيت المحلي بعد إصابة منافسه في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب في محاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي.

وكان مقررا أن يمضي بايدن عطلة نهاية الأسبوع في مقر إقامته في ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير، لكن سيعود إلى العاصمة الأميركية ويصل إلى البيت الأبيض بعد منتصف الليل كما جاء في بيان.

هذا وأعلن مسؤول في البيت الأبيض أن بايدن تحدّث إلى منافسه الجمهوري دونالد ترامب بعد إصابته. وقال المسؤول “هذا المساء، تحدّث الرئيس بايدن إلى الرئيس السابق ترامب”، مضيفا أنّ بايدن سيتلقّى من مسؤولي إنفاذ القانون صباح الأحد إحاطة مُحدَّثة بشأن الواقعة.

وفي وقت سابق قال بايدن في كلمة مقتضبة إنّه “يجب على الجميع إدانة” إطلاق النار الذي وقع خلال تجمّع انتخابي لدونالد ترامب السبت.

وأضاف أنه يأمل في أن يتمكّن من التحدّث “الليلة” إلى منافسه الجمهوري في السباق الرئاسي في نوفمبر.

ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إنهاء العنف السياسي، مضيفاً في تصريحات بثها التلفزيون إن ترامب في حالة جيدة على ما يبدو.

وأضاف بايدن “لا مكان في أمريكا لهذا النوع من العنف. إنه أمر مقزز. يجب على الجميع إدانته”. وأوضح أنه أحيط علما بالواقعة بشكل كامل ويعتزم التحدث إلى ترامب.

وفي وقت سابق أصدر بايدن بياناً قال فيه إنه “يشعر بارتياح” لتبلّغه بأن دونالد ترامب “آمن وبخير وبصحة جيدة” بعد إطلاق نار السبت خلال تجمّع انتخابي للمرشّح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وأضاف بايدن في بيان أنه “ممتن لسماع أنه بخير وبصحة جيدة. أنا أصلي من أجله ومن أجل أسرته ومن أجل من كانوا في التجمع ونحن في انتظار المزيد من المعلومات”.

وتابع “أنا وجيل (زوجة بايدن) نشعر بالامتنان لجهاز الخدمة السرية لتوفير الحماية له.. لا مكان لهذا النوع من العنف في الولايات المتحدة وعلينا أن نتحد كأمة واحدة لإدانة هذا الأمر”.

هذا وأُجلي المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب من على منصة خلال تجمع حاشد السبت بعد سماع دوي ما بدا أنها طلقات نارية أثناء هذا الحدث الذي أقيم في ولاية بنسيلفانيا.

وشوهد الرئيس الأميركي السابق وقد لطخت الدماء أذنه اليمنى بينما كان محاطا برجال أمن أخرجوه من المنصة. وأثناء إجلائه رفع ترامب قبضته أمام الحشد.

وكان ترامب قد بدأ للتو إلقاء خطابه عندما سُمع دوي إطلاق نار، وسارع عناصر الخدمة السرية المسؤولون عن أمن الرؤساء والرؤساء السابقين إلى مساعدته على النهوض ورافقوه من المنصة إلى سيارته. وخلال إجلائه رفع ترامب قبضته وسط هتاف أنصاره.

وكان هذا آخر تجمع لترامب قبل المؤتمر الجمهوري الذي من المقرر أن يتم خلاله تسميته في شكل رسمي مرشحا للحزب الجمهوري لمواجهة منافسه الديموقراطي جو بايدن في انتخابات نوفمبر.

ردود فعل منددة من كافة الأطراف

في ردود الفعل قال زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر إنه “رُوّع” بعد واقعة إطلاق النار خلال تجمع لترامب.

وكتب الديمقراطي شومر على منصة إكس “لقد رُوِّعتُ مما حدث في تجمع ترامب في بنسيلفانيا وأشعر بالارتياح لأن الرئيس السابق ترامب في أمان. العنف السياسي لا مكان له في بلدنا”.

كما كتب السناتور الجمهوري ميتش ماكونيل على منصة إكس “الليلة، يشعر جميع الأميركيين بالامتنان لأن الرئيس ترامب يبدو بخير بعد الهجوم”، مضيفاً “لا مكان للعنف في سياستنا”.

من جهته أعلن إيلون ماسك، مالك “تيسلا” و”إكس”، أنه يؤيد رسميا المرشح الجمهوري دونالد ترامب. وتعليقا على واقعة إطلاق النار خلال تجمع ترامب الانتخابي، كتب ماسك “أنا أؤيد الرئيس ترامب بالكامل وأتمنى له الشفاء العاجل”.

من جهته قال الرئيس الأميركي الأسبق الديموقراطي باراك أوباما إنّه “لا مكان على الإطلاق للعنف السياسي في ديمقراطيّتنا”. وكتب أوباما على منصّة إكس “يجب أن نشعر جميعا بارتياح لأنّ الرئيس السابق ترامب لم يُصب بجروح بالغة وأن نستغلّ هذه اللحظة لتجديد التزامنا (بإظهار) التحضُّر والاحترام في السياسة”.

من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه “منزعج من المشاهد المروعة في تجمع انتخابي للرئيس ترامب”. وقال ستارمر في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي الأحد “لا مكان للعنف السياسي في مجتمعاتنا بأي شكل من الأشكال، وقلوبنا مع جميع ضحايا هذا الهجوم”.

العربية نت