عقاريؤكد حرص الحكومة على استئناف الدراسة بالجامعات

أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالى مالك عقار اير حرص الحكومة على إزالة كافة العقبات التي تواجه العمل في الجامعات.

ووجه سيادته لدى لقائه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور محمد حسن دهب ببذل المزيد من الجهود لاستئناف الدراسة بكل الجامعات وفقا للتقويم الدراسي لكل جامعة.

ووعد عقار بمعالجة قضية قبول الطلاب السودانيين بالجامعات المصرية عبر التواصل والتنسيق مع المسؤولين المصريين مؤكدا اهتمام الحكومة بالطلاب السودانيين في كل دول العالم.

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