شاهد بالفيديو.. مالك عقار: مقولات السودانيين (نحنا أحسن ناس وبترولنا أحسن بترول وبنعدي اليوم خنق) كلها كذب كذب

سخر السيد مالك عقار, نائب رئيس مجلس السيادة السوداني, ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان, من بعض المقولات السودانية المتداولة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد خاطب عقار, جمع من السياسيين, الحاضرين بقاعة السلام, بأمانة حكومة ولاية البحر الأحمر.

وقال نائب رئيس مجلس السيادة في حديثه الذي تم تداوله على نطاق واسع: (البعض يقول نحنا أحسن ناس وبترولنا أحسن بترول والميناء بتاعنا أحسن ميناء ونحنا بنعدي اليوم خنق).

ووصف عقار, بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين هذه العبارة بالكاذبة قائلاً: (دا كذب والله العظيم كذب).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين