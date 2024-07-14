هنالك من يشيرون علي البرهان بالخطأ ويتركونه يتحمل المسئولية وحده

هنالك خلاف على مستوى تنفيذي واستشاري أقل من الرئاسة وصناع القرار الأساسيين، وهنالك من يشيرون علي البرهان بالخطأ ويتركونه يتحمل المسئولية وحده، ويتباكون مثل اخوة يوسف باستهداف (الذئب) و الاسلاميين والنظام السابق لهم .. هي ذاتها (شماعة قحت) التي غطوا بها أدائهم الرديء حتى باعوا السودان برئيسه في النهاية بمقابل حرامية، وهربوا إلى الخليج وكينيا ويوغندا والدول الغربية حيث كانوا يعملون غفراء وجرسونات!

أدري أن هنالك مشائين بالنميمة .. يزعمون وجود عناصر داخل النظام يرغبون في تعطيل (التفاوض العبقري) الذي يقومون به، و يخططون لاعاقة التعاون مع الدول الغربية .. وكأن هذه الدول لم تتعامل مع السودان والجيش والأمن والخارجية من قبل، وهم وحدهم من يملكون مفاتيحها ويشفعون لحكومة السودان عندما تغضب عليه .. (يعني دي الحالة مع الشفاعة) ..

دي خزعبلات .. مثلها مثل (قبة الفكي الصيني) .. الخلل في منهجكم وليس في أشخاص مجهولين تعتبرونهم شماعة .. طيب انتو خليكم شجعان وحددوا أجندة مرضية للشعب السوداني وقابلة للاسناد ونورونا بها وامشوا قدام بالتفاوض .. سيقف الجميع معكم .. لكن زول يسوقكم (ورا مصنع الكراسي) ويقول لي حا نتفاوض بالدس وما حا نكلم زول .. يعني لابسين بدل وقاشرين في جنيف .. و (بالدس!) …

انتو من الترانزيت في أي مطار حا يعرفوكم ماشين تتفاوضوا .. يعني عندكم أسهم في مصنع شوكولاتة سويسرية ودايرين تحضروا اجتماع مجلس الادارة؟

قال عدم إشهار قال؟!

مكي المغربي