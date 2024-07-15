أردوغان يدين محاولة اغتيال المرشح الرئاسي للولايات المتحدة دونالد ترمب

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، محاولة اغتيال المرشح الرئاسي للولايات المتحدة دونالد ترمب ، وسط تجمُّع حاشد يوم السبت، خلال الحدث الذي أُقيم بولاية بنسلفانيا.

وقال أردوغان إنه يؤمن بأن التحقيق في الهجوم سيجري بأكثر الطرق فاعلية، وسيقدَّم الجناة والمحرضون إلى العدالة في أقرب وقت ممكن، حتى لا يلقي هذا بظلاله على الانتخابات الأمريكية والاستقرار العالمي.