شاهد بالفيديو.. الناظر عبد القادر منعم منصور ناظر عموم قبائل دار حمر: نقاتل مع الجيش ونموت مع الجيش السوداني

قال الناظر عبد القادر منعم منصور ناظر عموم قبائل دار حمر من منطقة النهود يعلنها داوية بأننا مع الدولة ومع الجيش السوداني ، ونقاتل مع الجيش ونموت مع الجيش السوداني وحديث الرئيس الفريق أول ركن البرهان هو حديث لكل الشعب السوداني الذي سينتصر على المليشيا المتمردة.

ونؤكد ترحابنا بالقائد الإبن أبوستة والمجموعة التي إنسلخت من المليشيا وإنضمت للجيش بمنطقة النهود – ١٣ يوليو ٢٠٢٤م.

رصد وتحرير – “النيلين”