جرهام: زيارة ابي احمد اكدت اهمية علاقات حسن الجوار

اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة والإعلام، الدكتور جرهام عبد القادر، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد للسودان حملت سلسلة من المعاني والمؤشرات المتعلقة بالمصالح المشتركة بين البلدين على الصعيد التاريخي، والعلاقات الثقافية والاقتصادية، والموقع الجغرافي في المحيط الإقليمي.

وأوضح في تصريحات صحفية يوم الأحد في المنبر الإعلامي للوزارة أن الزيارة أكدت على أهمية وضرورة تقوية وتعزيز علاقات حسن الجوار بما يخدم مصلحة الشعبين. وأشار جرهام إلى أن رئيس مجلس السيادة تلقى رسالة شكر وتقدير من السيدة كاثرين راسل، المدير التنفيذي لليونسيف، تعبر فيها عن شكرها لحكومة السودان وتعاونها في مجال حماية الطفل، في أعقاب زيارتها الأخيرة للسودان.

وفيما يتعلق بجهود مجلس الوزراء، أوضح الوزير أن وزير شؤون مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس الوزراء، أصدر قرارًا يمنع الإدلاء بأي تصريحات إعلامية لا تقع ضمن الاختصاص، مشددًا على أن تتم التصريحات عبر وزير الثقافة والإعلام. كما أصدر قرارًا بوضع ضوابط صارمة بشأن السفر إلى الخارج للأغراض الرسمية.