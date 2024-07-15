حكومة دارفور لن نترك شبر من أرض دارفور بيد المليشيا

قال المنسق العام لحكومة إقليم دارفور بولاية نهر النيل، معتصم يوسف، إن من يريد التفاوض مع الميليشيات يمكنه فعل ذلك، لكن القوات المسلحة والقوات المشتركة لن تترك لهم شبراً واحداً ليضعوا أقدامهم عليه، وأن السودان لا يسع الميليشيات الإرهابية والقوات المسلحة والقوات المشتركة معاً، مؤكدًا قدرة القوات المسلحة والقوات المشتركة على إعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد في القريب العاجل.

جاء ذلك خلال مخاطبته للنفرة الشعبية التي نظمها أبناء دارفور في أسواق منطقة دار مالي للتعدين التابعة لولاية نهر النيل يوم الأحد، مشيرًا إلى استعداد أبناء دارفور في نهر النيل لتقديم أرواحهم من أجل حماية الوطن وتحريره من دنس المتمردين والمرتزقة.