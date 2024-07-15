وزير المعادن يختتم زيارته لكوت ديفوار

اختتم وزير المعادن والوفد المرافق له زيارته لجمهورية كوت ديفوار، حيث قاموا بزيارة لمعسكر شركة “بيرثث” في مدينة ياموسوكرو، حيث اطلعوا على المشروع التعديني الكبير الذي يشابه المشروع المزمع تنفيذه في السودان والموعود بإحداث نقلة ونهضة تعدينية غير مسبوقة في البلاد.

وقال الوزير: “عقدنا اجتماعًا مصغرًا برفقة السيد برينت، المدير القطري للشركة في السودان، والمهندس مهدي ديالة، مدير المشاريع، ونخبة من المسؤولين عن المشروع في وحداته المختلفة في المعسكر. وقد قدموا شرحًا وافيًا عن مراحل استخلاص الذهب، ومن ثم توجهنا للوقوف على المشروع ميدانيًا”.

وقدم وزير المعادن شكره لشركة “بيرثث”، مشيدًا بإدارتها المتفانية على الدعوة المقدمة وحسن الاستقبال والتعاون الفني الممتاز، والنقاشات الثرة والمثمرة في إطار تبادل الخبرات ونقلها بين الجانبين.