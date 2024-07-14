شاهد بالفيديو.. القائد الميداني للدعم السريع أبو عاقلة كيكل يرقص بشكل هستيري على طريقة “العرضة” وعلى أنغام “الربابة” ويقوم بجلد “الدعامة” المتواجدين معه

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حديث لأحد قيادات الدعم السريع بالسودان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول قائد قوات الدعم السريع بولاية الجزيرة أبو عاقلة كيكل, وهو يروح مع نفسه رفقة بعض الجنود الحاضرين معه.

وقام كيكل, بالرقص على طريقة “العرضة”, الشهيرة في السودان, وعلى أنغام أغنيات “الربابة” بطريقة وصفها المتابعون بالهستيرية.

كما قام القائد الميداني لقوات الدعم السريع, وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين بجلد الجنود الحاضرين معه بــ(السوط) الذي كان يحمله في يده.

وتسابق أفراد الدعم السريع, على الوقوف أمام قائدهم للجلد, كنوع من أنواع الفراسة كما تجرى العادات والتقاليد عند بعض القبائل في السودان عند الاحتفالات.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين