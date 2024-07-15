سياسية

لجان مقاومة ود مدني بولاية الجزيرة: سرقة آلاف الآليات الزراعية وأدوات التحضير الزراعي والأسمدة والتيراب

2024/07/15
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قالت لجان مقاومة ود مدني بولاية الجزيرة بأنه تعمدت ميليشيا الجنجويد تدمير البنية التحتية للمشاريع الزراعية واقطاعيات سكر سنار والمكاتب المتاخمة لجنوب الجزيرة.
– سرقة آلاف الآليات الزراعية وأدوات التحضير الزراعي والأسمدة والتيراب بحانب محصول المزارعين الشتوي والصيفي بالكامل
– تدمير البنية التحتية لجامعة الجزيرة بمجمعاتها الأربعة ومجمع الكاملين والحصاحيصا ومدينة الحوش ووحدات الجامعة الصحية
– نهب أصول وممتلكات وسيارات جامعة البطانة وكل الجامعات الخاصة والأهلية ما عدا جامعة المناقل.
الجزيرة – السودان

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