سياسية
لجان مقاومة ود مدني بولاية الجزيرة: سرقة آلاف الآليات الزراعية وأدوات التحضير الزراعي والأسمدة والتيراب
قالت لجان مقاومة ود مدني بولاية الجزيرة بأنه تعمدت ميليشيا الجنجويد تدمير البنية التحتية للمشاريع الزراعية واقطاعيات سكر سنار والمكاتب المتاخمة لجنوب الجزيرة.
– سرقة آلاف الآليات الزراعية وأدوات التحضير الزراعي والأسمدة والتيراب بحانب محصول المزارعين الشتوي والصيفي بالكامل
– تدمير البنية التحتية لجامعة الجزيرة بمجمعاتها الأربعة ومجمع الكاملين والحصاحيصا ومدينة الحوش ووحدات الجامعة الصحية
– نهب أصول وممتلكات وسيارات جامعة البطانة وكل الجامعات الخاصة والأهلية ما عدا جامعة المناقل.
الجزيرة – السودان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة